العيسوي ينقل للوزير الأسبق ارشيدات تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب
-
الملك يعقد لقاء مع اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن الحدود في موقعها الجديد
-
الفايز ينعى العين الأسبق هشام الشراري
-
الخطوط اليمنية توقف رحلاتها من صنعاء إلى عمّان
-
وزارة التربية والتعليم تعدّ استراتيجية جديدة للتغذية المدرسية
-
طوارئ مستشفى الأميرة بسمة يستقبل حوالي 313 ألف مراجع العام الماضي
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور