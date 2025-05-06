العيسوي ينقل للوزير الأسبق ارشيدات تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

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الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، الوزير والعين الأسبق الدكتور صالح ارشيدات في منزله للاطمئنان على صحته إثر تعرضه لوعكة صحية. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.