الثلاثاء 2025-11-25 03:04 ص
 

مناقشة أول رسالة ماجستير في المعهد الانتخابي الأردني

جانب من المناقشة
 
الإثنين، 24-11-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري- جرت مناقشة أول رسالة ماجستير ضمن برنامج الدراسات العليا في "السياسات الانتخابية وإدارتها"، الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب عبر المعهد الانتخابي الأردني التابع لها، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن البرنامج يُعد أحد أهم مبادرات الهيئة بهدف تأسيس مسار أكاديمي علمي مستدام يعنى بدراسة العملية الانتخابية بمكوناتها المختلفة، وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين في الشأن الانتخابي، وتعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال على أساس منهجي علمي.


وأشارت إلى أن الرسالة للطالبة إكرام إبراهيم عليمات، وحملت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية البرلمانية، الولايات المتحدة، الأردن نموذجاً"، معتبرة أن تلك الخطوة تعكس الإنتاج العلمي للبرنامج ونجاحه في تحويل الخبرات العملية المتراكمة في الهيئة إلى محتوى أكاديمي ممنهج يخدم تطوير العملية الانتخابية في الأردن.


وبيّنت الهيئة في بيانها، أن برنامج "السياسات الانتخابية وإدارتها"، يُعتبر نموذجًا متقدمًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية، حيث يجمع بين البعد الأكاديمي للجامعة الأردنية والخبرة العملية للهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف بناء ثقافة انتخابية راسخة وتطوير المعرفة المهنية لدى العاملين والمهتمين بالشأن الانتخابي.

 
 
