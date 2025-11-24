رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة المالية النيابية، بعد توافق أعضائها على اختيار النائب نمر السليحات رئيسا لها، والنائب سليمان الخرابشة نائب لرئيس اللجنة، ومحمد البستنجي مقررا لها.

وأطلع القاضي، على خطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة، مؤكدا ثقته وأعضاء المجلس بالنواب أعضاء اللجنة من أجل الوصول لقرارات وتوصيات تلبي طموحات المواطنين.