رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة

وأطلع القاضي، على خطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة، مؤكدا ثقته وأعضاء المجلس بالنواب أعضاء اللجنة من أجل الوصول لقرارات وتوصيات تلبي طموحات المواطنين.
وأكد أهمية إنجاز الموازنة بشكل يراعي الوقت المحدد دستوريا مع مراعاة الجودة والدقة في النقاشات مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.
