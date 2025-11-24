الثلاثاء 2025-11-25 03:08 ص
 

رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة

النائب مازن القاضي
مازن القاضي
 
الإثنين، 24-11-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة المالية النيابية، بعد توافق أعضائها على اختيار النائب نمر السليحات رئيسا لها، والنائب سليمان الخرابشة نائب لرئيس اللجنة، ومحمد البستنجي مقررا لها.

وأطلع القاضي، على خطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة، مؤكدا ثقته وأعضاء المجلس بالنواب أعضاء اللجنة من أجل الوصول لقرارات وتوصيات تلبي طموحات المواطنين.


وأكد أهمية إنجاز الموازنة بشكل يراعي الوقت المحدد دستوريا مع مراعاة الجودة والدقة في النقاشات مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

 
 
