الأمم المتحدة: الإصلاحات الأممية مهمة ودعم الأردن "لن يتغير" رغم الأزمة

الوكيل الإخباري- أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسما-أندرسون أن مبادرة "الأمم المتحدة 80" تشكل "لحظة مثيرة جدا للاهتمام في تاريخ الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن الأردن سيواصل تلقي الدعم الأممي كما كان طوال العقود الماضية، بغضّ النظر عن أي تغييرات هيكلية قد تُبحث في إطار الإصلاحات.

وقالت أندرسون إن مبادرة "UN80" تتضمن ثلاثة مسارات مختلفة، وإن الكثير من النقاش العام يتركز على المسار الهيكلي المتعلق باحتمال دمج بعض الأجزاء وتغييرها، لكن هناك مسارين آخرين يشملان النظر في كفاءة عمل الأمم المتحدة، والسياسات والمكاتب والبنية، بالإضافة إلى مراجعة ولايات الوكالات الأممية، والتعامل مع أي تداخل فيها وإيجاد طرق أكثر كفاءة لتنظيم العمل.



وأضافت أن الجزء الهيكلي ما يزال قيد التقييم، وأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش اقترح تقييما لمعرفة ما إذا كان هناك جدوى من دمج أجزاء من الأمم المتحدة أو تغيير طريقة هيكلة بعض الأمور، على أن تظهر نتائج هذه التقييمات مطلع العام المقبل، ليُعرف بناءً عليها كيف سينعكس ذلك على مختلف البلدان.