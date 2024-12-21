الفارس عبدالله شادي الحوراني يحصد لقب فارس عام 2024

الوكيل الإخباري- حصل الفارس الأردني عبدالله شادي الحوراني على لقب" فارس عام ٢٠٢٤،" بعد حصده المركز الاول خلال بطولة الفروسية للقفز على الحواجز عن أعلى فئة ١٣٥-١٤٥ و التي اقيمت يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٠ في نادي الجواد العربي بمشاركة قوية وواسعه من فرسان المملكة



والجدير بالذكر ان البطل الحوراني حصل على العديد من البطولات على مستوى المملكة ودولياً برياضة الفروسية.

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