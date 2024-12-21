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الفارس عبدالله شادي الحوراني يحصد لقب فارس عام 2024

الفارس عبدالله شادي الحوراني
الفارس عبدالله شادي الحوراني
السبت، 21-12-2024 07:25 م

الوكيل الإخباري-   حصل  الفارس الأردني عبدالله شادي الحوراني على لقب" فارس عام ٢٠٢٤،" بعد  حصده  المركز الاول خلال بطولة الفروسية للقفز على الحواجز عن  أعلى فئة ١٣٥-١٤٥ و التي اقيمت يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٠ في نادي الجواد العربي بمشاركة قوية وواسعه من فرسان المملكة 

والجدير بالذكر ان البطل الحوراني حصل على العديد من  البطولات على مستوى المملكة ودولياً برياضة الفروسية.

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