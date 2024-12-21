الفارس عبدالله شادي الحوراني يحصد لقب فارس عام 2024

والجدير بالذكر ان البطل الحوراني حصل على العديد من البطولات على مستوى المملكة ودولياً برياضة الفروسية.
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