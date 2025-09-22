الإثنين 2025-09-22 01:57 م
 

الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

وزير الداخلية مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
 
الإثنين، 22-09-2025 01:00 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمراكز الحدودية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس بشكل مباشر على الصادرات والسياحة والتنمية، إضافة إلى خلق فرص عمل.اضافة اعلان


وقال الفراية، عقب افتتاح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى المسافرين وبعض مشاريع التأهيل لمركز حدود الكرامة – طريبيل في محافظة المفرق، إن "الاهتمام بالحدود ليس ترفًا ثقافيًا".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت هذا العام 5 ملايين دينار للمراكز الحدودية، وتعتزم زيادتها العام المقبل، إلى جانب الدعم الخارجي المقدم لتعزيز هذه المراكز نظرًا لأهميتها في مجالات الأمن وضبط المخدرات والأسلحة وغيرها.

وبيّن الفراية أنه لدى الحكومة خطة متكاملة للمراكز الحدودية تشمل بناء مراكز جديدة وصيانة البنية التحتية في المراكز القائمة، ضمن خطة منسقة لتمويل هذه المشاريع.

ولفت إلى أنه تم اليوم افتتاح في مركز حدود الكرامة – طريبيل صالة للقادمين، وأخرى للمغادرين، إضافة إلى مبنى لتفتيش الأمتعة، ومركز صحي، ومركز للجمارك.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تسهم المباني التي تم افتتاحها في تسهيل حركة المسافرين، والتقليل من مدة بقائهم داخل المركز الحدودي، وتسهيل التجارة مع العراق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

يقغ

تكنولوجيا VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

فلسطين إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

طريق معان - المدورة

أخبار محلية انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة

أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم في مقر الوزارة، نائب وزير خارجية أوزبكستان بهرمان أعلاييف. وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من ال

أخبار محلية الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان



 
 





الأكثر مشاهدة