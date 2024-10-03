الفراية: معالجة نقاط الضعف وجاهزيتنا عالية لاستقبال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، في مبنى الوزارة اليوم ‏الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يضم ممثلي ‏عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر ذات الاختصاص، للوقوف ‏على أبرز الاستعدادات والتحضيرات والخطط التي وضعها المجلس ‏للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والظروف الطارئة خلال ‏فصل الشتاء المقبل.‏

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وأكد وزير الداخلية ضرورة توحيد الجهود وزيادة ‏مستوى التنسيق ‏والتعاون بين جميع المؤسسات والتشاركية في ‏العمل، بهدف الوصول الى التكاملية خدمة للوطن والمواطنين في جميع الظروف وخاصة في الظروف الجوية الاستثنائية ومواجهة ‏الأحوال غير الاعتيادية.‏



‏وأشار الفراية إلى أهمية تفعيل الخطط الموضوعة من قبل ‏جميع ‏الجهات لهذه الغاية، خاصة بعد أن تم معالجة نقاط ‏الضعف التي ظهرت في السنوات السابقة وضرورة إدامة صلاحية ‏البنية ‏التحتية المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي ‏‏وخطوط شبكات الكهرباء، لتجنب وقوع الأعطال ‏الكهربائية ‏التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامة، ‏وفتح الطرق الرئيسة ‏والفرعية وتفقد السدود ‏ومصادر المياه والأودية والمناطق ‏المنخفضة‏، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر وبجانب السيول ‏إلى ‏مناطق آمنة لكي نتمكن من تقديم هذه الخدمات ‏للمواطنين ‏بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.‏



‏وقال وزير الداخلية، إننا نسعى الى أن يكون تعاملنا ‏كأجهزة ‏حكومية مختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة ‏تمتاز ‏بالجاهزية العالية سواء من الطواقم الفنية أو الآليات ‏المتخصصة ‏للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية، وضرورة ‏تنفيذ الخطة ‏الوطنية المنسقة لمواجهة الأحوال الجوية غير ‏الاعتيادية (2024-‏‏2025) المعدة من قبل المركز الوطني للأمن ‏وإدارة الأزمات ‏بمشاركة الجهات المعنية.‏



‏‏كما أكد تفعيل دور لجان الدفاع ‏المدني المحلية في ‏المحافظات والخطط الفرعية المعدة من قبلها والخاصة ‏بكل ‏محافظة، والتأكيد على تنفيذ إجراءات السلامة العامة ‏للأنماط ‏السياحية المختلفة مثل الرحلات وسياحة المغامرة ‏والترفيه ‏ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس، كما تم التأكيد ‏على ضرورة تفعيل الخطط الإعلامية بما يكفل تقديم النصائح ‏والارشادات للمواطنين حيال آلية وكيفية التعامل مع الظروف ‏الجوية غير الاعتيادية والدور المناط بالمواطنين انفسهم ليكونوا ‏عوناً في سبيل التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الظروف ‏خاصة وان المواطن الأردني مبادر في تقديم العون ‏والاسناد بهذا الظرف وكذلك أهمية اعتماد النشرة الجوية ‏الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية.‏



من جانبه، ‏أكد مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة جاهزية مديرية ‏الامن العام والاستعدادية التامة، مشيرا الى التطورات التي ‏شهدها جهاز الامن العام بجميع تشكيلاته والخطط الموضوعه ‏لغايات التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.



وأشار الى ‏الامكانيات التي تم تعزيز جهاز الدفاع المدني بها تحقيقاً ‏للغايات المرجوة، مشيرا إلى الكثير من المتطلبات الواجب القيام بها من ‏خلال رفع سوية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية. ‏



‏وعرض مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد ‏العمري، الخطط التي وضعتها مديرية الامن العام للتعامل مع ‏الأحوال الجوية في فصل الشتاء بالتعاون مع الحكام الإداريين ‏والجهات المعنية، موضحا ان الخطة استندت الى احتمالية ‏حدوث فيضانات وانجرافات وانهيارات في التربة ومحاصرة ‏المواطنين داخل الانفاق والمناطق المنخفضة والمنازل وكيفية ‏التعامل مع الإصابات بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل ‏التدفئة، وحدوث نقص في المواد التموينية والمحروقات وانقطاع ‏المياه، وكيفية مواجهة صعوبة اخلاء بعض الحالات المرضية ‏والطارئة بوسائل النقل العادية.‏