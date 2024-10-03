الفراية: معالجة نقاط الضعف وجاهزيتنا عالية لاستقبال فصل الشتاء

وأكد وزير الداخلية ضرورة توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات والتشاركية في العمل، بهدف الوصول الى التكاملية خدمة للوطن والمواطنين في جميع الظروف وخاصة في الظروف الجوية الاستثنائية ومواجهة الأحوال غير الاعتيادية.
وأشار الفراية إلى أهمية تفعيل الخطط الموضوعة من قبل جميع الجهات لهذه الغاية، خاصة بعد أن تم معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في السنوات السابقة وضرورة إدامة صلاحية البنية التحتية المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي وخطوط شبكات الكهرباء، لتجنب وقوع الأعطال الكهربائية التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامة، وفتح الطرق الرئيسة والفرعية وتفقد السدود ومصادر المياه والأودية والمناطق المنخفضة، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر وبجانب السيول إلى مناطق آمنة لكي نتمكن من تقديم هذه الخدمات للمواطنين بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.
وقال وزير الداخلية، إننا نسعى الى أن يكون تعاملنا كأجهزة حكومية مختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة تمتاز بالجاهزية العالية سواء من الطواقم الفنية أو الآليات المتخصصة للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية، وضرورة تنفيذ الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الأحوال الجوية غير الاعتيادية (2024-2025) المعدة من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة الجهات المعنية.
كما أكد تفعيل دور لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات والخطط الفرعية المعدة من قبلها والخاصة بكل محافظة، والتأكيد على تنفيذ إجراءات السلامة العامة للأنماط السياحية المختلفة مثل الرحلات وسياحة المغامرة والترفيه ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل الخطط الإعلامية بما يكفل تقديم النصائح والارشادات للمواطنين حيال آلية وكيفية التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية والدور المناط بالمواطنين انفسهم ليكونوا عوناً في سبيل التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الظروف خاصة وان المواطن الأردني مبادر في تقديم العون والاسناد بهذا الظرف وكذلك أهمية اعتماد النشرة الجوية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية.
من جانبه، أكد مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة جاهزية مديرية الامن العام والاستعدادية التامة، مشيرا الى التطورات التي شهدها جهاز الامن العام بجميع تشكيلاته والخطط الموضوعه لغايات التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.
وأشار الى الامكانيات التي تم تعزيز جهاز الدفاع المدني بها تحقيقاً للغايات المرجوة، مشيرا إلى الكثير من المتطلبات الواجب القيام بها من خلال رفع سوية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
وعرض مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري، الخطط التي وضعتها مديرية الامن العام للتعامل مع الأحوال الجوية في فصل الشتاء بالتعاون مع الحكام الإداريين والجهات المعنية، موضحا ان الخطة استندت الى احتمالية حدوث فيضانات وانجرافات وانهيارات في التربة ومحاصرة المواطنين داخل الانفاق والمناطق المنخفضة والمنازل وكيفية التعامل مع الإصابات بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، وحدوث نقص في المواد التموينية والمحروقات وانقطاع المياه، وكيفية مواجهة صعوبة اخلاء بعض الحالات المرضية والطارئة بوسائل النقل العادية.
وعرض ممثلو الجهات والوزارات المنضوية تحت مظلة المجلس خططهم واستعداداتهم للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.
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