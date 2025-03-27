"الفوسفات" تكسب قرارا قطعيا برد دعوى ضدها بقيمة 50 مليون دينار

وذكر الإفصاح أنه وبتاريخ 2025/02/23 أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها في الدعوى والذي قضى برد الدعوى لعدم استناد المطالبة إلى أساس قانوني.
واكتسب الحكم الدرجة النهائية لمرور المدة المقررة قانوناً للطعن بالحكم دون أن يقدم أي طعن عليه.
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