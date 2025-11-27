الخميس 2025-11-27 11:40 ص
 

زلزال بقوة 6.3 درجة يقع قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة هز جزيرة سومطرة الإندونيسية بالقرب من إقليم اتشيه الخميس. وأضافت أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ولا مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (
تعبيرية
 
ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة هز جزيرة سومطرة الإندونيسية بالقرب من إقليم اتشيه الخميس.


وأضافت أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ولا مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
 
 
