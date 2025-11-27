زلزال بقوة 6.3 درجة يقع قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

وأضافت أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ولا مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
-
أخبار متعلقة
-
11 وفاة بحادث صدم قطار لمجموعة من العمال في الصين
-
تعليق العمل في حقل غاز رئيسي بالعراق بعد هجوم بطائرة مسيرة
-
واشنطن توقف معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى
-
الكشف عن هوية منفذ الهجوم في واشنطن
-
ترامب يعبر عن تأييده للمرشح المحافظ من أصول فلسطينية عشية انتخابات الرئاسة في هندوراس
-
الأمم المتحدة تبدأ عملية اختيار خليفة غوتيريش وتحث الدول الأعضاء على ترشيح نساء
-
ترامب يصف الهجوم على الحرس الوطني في واشنطن بـ"الإرهابي"
-
نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن