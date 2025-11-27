زلزال بقوة 6.3 درجة يقع قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

09:22 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة هز جزيرة سومطرة الإندونيسية بالقرب من إقليم اتشيه الخميس.





وأضافت أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ولا مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).