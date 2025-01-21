القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

وبُدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وقال قائد لواء الملك حسين بن علي في كلمة له: إن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية دأبت على الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام تعزيزاً للوعي بأهمية "الاشجار" ودورها الحيوي في حياتنا، وإننا نغرس معها قيم الاستدامة والمحافظة على موارد وطننا الطبيعية فتصمد الأشجار في مواجهة التحديات الطبيعية.
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