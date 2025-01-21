القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية اليوم الثلاثاء، احتفال القوات المسلحة بيوم الشجرة في كتيبة خالد بن الوليد/ 15إحدى وحدات لواء الملك حسين بن علي.

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وبُدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.