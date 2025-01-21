 
الثلاثاء 2025-01-21 06:46 م
 

القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الثلاثاء، 21-01-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية اليوم الثلاثاء، احتفال القوات المسلحة بيوم الشجرة في كتيبة خالد بن الوليد/ 15إحدى وحدات لواء الملك حسين بن علي.

اضافة اعلان


وبُدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.


وقال قائد لواء الملك حسين بن علي في كلمة له: إن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية دأبت على الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام تعزيزاً للوعي بأهمية "الاشجار" ودورها الحيوي في حياتنا، وإننا نغرس معها قيم الاستدامة والمحافظة على موارد وطننا الطبيعية فتصمد الأشجار في مواجهة التحديات الطبيعية.

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تنبيهات ونصائح

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : كتلة هوائية باردة ورطبة وامطار رعدية بهذا الموعد

ولي العهد

أخبار محلية إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على “واتساب”

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يعزي تركيا

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "الأوقاف" تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

فاتورة كهرباء

أخبار محلية الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على هذه القطاعات

المفرق

أخبار محلية مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية الحالات المتعلقة بالعنف الأسري



 




الأكثر مشاهدة