القوات المسلحة تعزز وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة في القطاع بأطراف اصطناعية

الوكيل الإخباري- عزَّزت القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وعدد من الشركاء والمنظمات الفاعلة في قطاع غزة، أمس الجمعة، وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقّلة في المستشفى الميداني جنوب غزة/7، بأطراف اصطناعية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في قطاع غزة،

وذلك ضمن المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل"، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم ومساندة أبناء القطاع.



وقال قائد قوة المستشفى: "إن الفرق الطبية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية، العاملة ضمن المبادرة الملكية السامية استعادة الأمل، تستقبل المرضى والمراجعين من مبتوري الأطراف، وفق أعلى الجهود في سبيل التخفيف من المعاناة ورسم الابتسامة على وجوه الأشقاء في قطاع غزة."



من جهته، بين مدير المستشفى: "أن عملية تركيب الأطراف الاصطناعية للمصابين من مبتوري الأطراف يشرف عليها فريق مؤهل ومتخصص يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والحرفية، مؤكداً أن هذه العملية، على دقتها، تُنجَز خلال وقت قياسي."



بدوره، قال أخصائي الأطراف الاصطناعية: "نعمل على تركيب أطراف سفلية وعلوية لمبتوري الأطراف، بعد تقييم حالة المريض بدقة، لتمكينه من استعادة القدرة على الحركة بسرعة، إذ يمكن تركيب الطرف الاصطناعي في غضون ساعة واحدة فقط."