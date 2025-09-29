القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وضمت الدفعة 14 مريضاً و 38 مرافقاً من ذويهم، إذ سيتم نقل جميع المرضى إلى المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج، وتم استقبالهم ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
ومنذ انطلاق المبادرة في شهر آذار من العام الحالي، استقبل الأردن 749 شخصاً من غزة منهم 220 مريضاً برفقة 529 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا براً وجواً.
وتأتي هذه الجهود استمراراً للجهود الأردنية المتواصلة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندتهم على مختلف الصعد الإنسانية والطبية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة
-
الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية يؤكدون ثقتهم بترامب لوقف الحرب في غزة
-
وزير العمل يبحث مع مدير "الإيدسمو" التعاون المشترك
-
إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة 20 دينارا
-
الكرك: أصحاب مشاريع ومهتمون بالشأن السياحي يدعون لوضع خطط لدراسة التحديات
-
إشهار جمعية التوعية بالأمراض النادرة
-
وزير البيئة يبحث تعزيز الشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العظامات وآل عباد