القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، منذ بدء الحرب الدائرة على قطاع غزة نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.

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واشتمل الإنزال الذي نفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات غذائية وإغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.