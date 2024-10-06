القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة

واشتمل الإنزال الذي نفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات غذائية وإغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.
وبلغ عدد الانزالات الجوية الأردنية 122 إنزالاُ و 266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة والتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة هناك.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران
-
المومني يدعو الناطقين الإعلاميين للتحلي بروح المبادرة وإعلام الجمهور بما يهمه
-
أوقاف الكورة تكرم عددا من حفظة القرآن
-
ملك إسبانيا يغادر الأردن
-
لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنّعي الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة
-
"الزراعة" توقع 75 اتفاقية منح مالية لصغار المزارعين
-
بحث سبل دعم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في العقبة
-
السير : تباطؤ مروري بمنطقة نفق خلدا بإتجاه صويلح