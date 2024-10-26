القوات المسلحة: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية

وأضاف نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية.
وأكد أن سلاح الجو الملكي راقب الأوضاع باهتمام بالغ وهو على أهبة الاستعداد لحماية الوطن.
ودعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.
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