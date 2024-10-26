 
السبت 2024-10-26 01:45 م
 

القوات المسلحة: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة
السبت، 26-10-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري - قال مصدر في القوات المسلحة إنه لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

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وأضاف نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية.


وأكد أن سلاح الجو الملكي راقب الأوضاع باهتمام بالغ وهو على أهبة الاستعداد لحماية الوطن.


ودعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.

 

 
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