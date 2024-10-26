القوات المسلحة: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية

الوكيل الإخباري - قال مصدر في القوات المسلحة إنه لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

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وأضاف نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية.



وأكد أن سلاح الجو الملكي راقب الأوضاع باهتمام بالغ وهو على أهبة الاستعداد لحماية الوطن.