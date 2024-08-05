الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن مناطق في المملكة

وعرض المهندس البطاينة الأحداث قائلا: " إنه في تمام الساعة 19:34 حدث عطل كهربائي في إحدى معدات دارة معان في محطة تحويل العقبة 400 ك.ف، نتج عنه حدوث حريق في هذه المعدة أدى إلى خروج محطة تحويل العقبة من الخدمة، والذي بدوره أدى الى تفعيل الخطة الدفاعية المتمثلة بفصل أحمال للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي.
ومن خلال الكوادر الفنية في شركة الكهرباء الوطنية وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، تم التعامل على الفور مع الحريق الناتج على المعدة ومن ثم تم عزل العطل والبدء بإرجاع الأحمال المفصولة تدريجيا بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء.
وتم البدء بإعادة الأحمال المفصولة الساعة (19:39) والانتهاء من إرجاع آخر حمل الساعة (20:14).
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