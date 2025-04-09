الكشف عن سبب وفاة الفنانة الأردنية ريناد ثلجي

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الوكيل الإخباري- فقدت الساحة الفنية الأردنية الفنانة رناد ثلجي أمس الثلاثاء بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان، الذي تم اكتشافه مؤخرًا وانتشر بسرعة في جسدها. اضافة اعلان





وفي بيان لها، نعت نقابة الفنانين الأردنيين الفنانة الراحلة، مستذكرةً إسهاماتها الفنية البارزة وأثرها الإنساني، حيث عبّر نقيبها المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء المجلس عن حزنهم العميق على رحيلها.



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