الكشف عن سبب وفاة الفنانة الأردنية ريناد ثلجي

وفي بيان لها، نعت نقابة الفنانين الأردنيين الفنانة الراحلة، مستذكرةً إسهاماتها الفنية البارزة وأثرها الإنساني، حيث عبّر نقيبها المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء المجلس عن حزنهم العميق على رحيلها.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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