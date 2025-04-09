الأربعاء 2025-04-09 11:21 ص
 

الكشف عن سبب وفاة الفنانة الأردنية ريناد ثلجي

الفنانة ريناد ثلجي رحمها الله
الفنانة ريناد ثلجي رحمها الله
 
الأربعاء، 09-04-2025 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   فقدت الساحة الفنية الأردنية الفنانة رناد ثلجي أمس الثلاثاء بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان، الذي تم اكتشافه مؤخرًا وانتشر بسرعة في جسدها.اضافة اعلان


وفي بيان لها، نعت نقابة الفنانين الأردنيين الفنانة الراحلة، مستذكرةً إسهاماتها الفنية البارزة وأثرها الإنساني، حيث عبّر نقيبها المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء المجلس عن حزنهم العميق على رحيلها.

إنا لله وإنا إليه راجعون 
 
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