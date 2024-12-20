الكورة: زراعة 80 ألف شجرة في اللواء أغلبها من شجر الخروب

الوكيل الإخباري- قال رئيس شعبة الحراج في مديرية زراعة لواء الكورة، بسام الفقيه، إن المديرية قامت بزراعة نحو 80 ألف شجرة، أغلبها من شجر الخروب، في اللواء.

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وأضاف الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مديرية زراعة الكورة تعمل منذ العام الماضي وحتى العام المقبل على زراعة الأشجار في مختلف مناطق اللواء، ضمن مشروع التحريج الذي وقعته وزارة الزراعة مع منظمة العمل الدولية في الأردن، والممول من البنك الألماني للتنمية.



وأوضح أن المديرية زرعت نحو 80 ألف شجرة على 2000 دونم، وأن مشروع التحريج وفر 800 فرصة عمل، مناصفة بين الأردنيين والسوريين، مشيرًا إلى أن نسبة 30 بالمئة من العاملين من النساء، و5 بالمئة من العاملين من ذوي الإعاقة، مقابل راتب شهري مجزٍ.