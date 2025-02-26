 
الأربعاء 2025-02-26 05:29 م
 

اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية

علم السعودية
السعودية
الأربعاء، 26-02-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-  اختتمت اللجنة الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري أعمالها في عمان الأربعاء، والتي استمرت يومين، بالتوقيع على محضر الاجتماعات، حيث وقع عن الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، وعن الجانب السعودي وكيل الهيئة العامة للنقل البري المهندس عبد المجيد الطاسان.

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وتضمنت أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها في المحضر عددا من القضايا المتعلقة بتسهيل عبور الشاحنات والحافلات بين البلدين، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتعزيز التعاون في مجال النقل البري، بما يسهم في دعم الحركة التجارية والتنقل البري بين الأردن والسعودية.


كما، ناقشت اللجنة آليات الربط الإلكتروني بين الجهات المتخصصة في كلا البلدين، بهدف تحسين كفاءة العمليات اللوجستية، وتسهيل تبادل البيانات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لقطاع النقل البري.


وتطرقت الاجتماعات إلى آليات الرقابة على المركبات، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال لضمان الامتثال للمعايير المعتمدة في كلا البلدين، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بسائقي الشاحنات، بما يسهل عمليات النقل ويضمن انسيابية حركة البضائع والمسافرين.


وأكد الجانبان خلال الاجتماعات أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل البري، بما يواكب التطورات التقنية والتنظيمية الحديثة يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.


يذكر أن اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري تعقد بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتذليل أي تحديات قد تواجه قطاع النقل بين البلدين، ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. 

 
gnews

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