اللجنة العربية المكلفة بالتحرك لوقف الحرب على غزة تلتقي غوتيريش

وبحث اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، إضافة إلى ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وأكد الصفدي خلال اللقاء الدور الهام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه، مشدداً على ضرورة توفير الدعم اللازم للوكالة لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
إلى ذلك، التقى الصفدي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث معه ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكد الصفدي أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ولبنان قد يدفع بالمنطقة إلى الانزلاق نحو حرب إقليمية.
وبحث الوزيران أهمية استمرار التعاون القائم بين البلدين الصديقين في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وعقد الصفدي مباحثات مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تناولت الشراكة الأردنية الأوروبية والحرص المشترك على تعزيزها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما بحث الصفدي وبوريل ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، كخطوة أولى وضرورية لوقف التصعيد الدائر في المنطقة.
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