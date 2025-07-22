اللجنة الفنية للوقاية من المخدرات تزور المركز الوطني لعلاج الإدمان

12:35 ص

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الوكيل الإخباري- زار أعضاء اللجنة الفنية لدراسة التغيير الاجتماعي والسلوكي للوقاية من المخدرات، اليوم الاثنين، المركز الوطني لعلاج الإدمان، التابع للمركز الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة، للوقوف على منجزات المركز وتأهيل المتعافين من تعاطي المواد الكحولية والمخدرة. اضافة اعلان





وتأتي الزيارة انطلاقًا من آليات التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والمؤسسات الوطنية والمجتمعية، واستكمالًا للنهج المؤسسي التشاركي والتنسيقي في متابعة هذه المراكز للقيام بدورها وتمكينها.



وقال رئيس اللجنة، مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد الزعبي، إن المركز يشكّل قصة نجاح وطنية لإعادة بناء الأفراد الذين تعرضوا لآفة الإدمان، مشيدًا بمرافق المركز التي يتميز بها لتمكين المتعافين من العودة لحياتهم بأمان ليكونوا أفرادًا فاعلين وإيجابيين في المجتمع.



وأضاف أن إعادة الشباب لحالتهم الصحية السليمة ورشدهم السوي في المجتمع يُعدّ محطة من محطات الإنجاز في هذا المركز، مؤكدًا أهمية تمكين المتعافين من تعاطي المواد المسكرة والمخدرة من خلال البرامج الرياضية والتعليمية والصحية والدينية.



بدوره، بيّن مدير المركز، الدكتور أحمد الحنيطي، الدور الذي يقوم به المركز والذي يشكّل مستشفى عامًا يقدم خدمات العلاج وإعادة التأهيل الشاملة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات والكحول من خلال إزالة السموم عبر العلاج السكني، والعلاج في العيادات الخارجية، والتدريب المهني، وتوفير البرامج الترفيهية.



وقال إن المركز يقدم رعاية طبية ونفسية متكاملة بإشراف أطباء اختصاص واستشاريين ذوي خبرة طبية وتعليمية واسعة ومتكاملة في مجال الطب النفسي والإدمان، ويسهم في تقديم العلاج النفسي والمعرفي والسلوكي، والعلاج الوظيفي، والأسري، والاجتماعي لكافة المرضى.



وجال أعضاء اللجنة في مرافق المركز، واستمعوا لشرح موجز حول مراحل تشافي المتعافين لإعادة إدماجهم في المجتمع ومسيرتهم الصحية والنفسية للتخلص من الإدمان.