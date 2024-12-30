 
الإثنين 2024-12-30 09:12 م
 

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة الجامعات الرسمية وهيئة الاعتماد

رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وعدد من رؤساء الجامعات
رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وعدد من رؤساء الجامعات
الإثنين، 30-12-2024 07:57 م
الوكيل الإخباري-   ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته الاثنين، موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والجامعات الرسمية، بحضور رئيس الهيئة ظافر الصرايرة ورؤساء الجامعات.اضافة اعلان


وقال السليحات، إن اللجنة تقدر دور الجامعات الرسمية، وحريصة على متابعة نشاطات الجامعات وتطورها وتقدمها.

وأضاف أن الدعم المحدد بالموازنة لبعض الجامعات يساعد لكن الطموح أعلى من ذلك، مشيراً إلى أن قيمة الدعم السنوي تبلغ 75 مليون دينار.

وتحدث رؤساء الجامعات عن أوضاع مؤسساتهم التعليمية وما تمر به بعضها من مديونية وأسبابها، مشيرين إلى أنواع الدعم المختلفة التي ترصد للجامعات.

وأكدوا أن الجامعات تحتاج إلى مزيد من الدعم، وأن الرسوم الجامعية لا تغطي رواتب العاملين في الجامعات وكوادرها التعليمية ما يمنعها من القيام بنشاطات وتطورات تعليمية في كلياتها.

كما أشاروا إلى ارتفاع مديونية الجامعات على العديد من الجهات المبتعثة للطلبة، لا سيما وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العالي وجهات أخرى ساهم في رفع أعباء الجامعات وزيادة مديونيتها، وأن تسديد تلك المديونية يسهم في تحسين الواقع المالي للجامعات.

بدوره، قال الصرايرة إن هيئة الاعتماد مستقلة ورشيقة من حيث عدد الموظفين، وتراقب على المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والمتابعة في الاعتماد مع الجامعات والمعاهد.

من جانبهم استفسر النواب عن كثير من القضايا المتعلقة في الجامعات أبرزها مديونية الجامعات، والتخصصات التعليمية، والابتكار والبحث العلمي، والكوادر التعليمية والابتعاث.

وأكدوا أهمية إيجاد الحلول لبعض العقبات والمشكلات التي تواجه الجامعات لا سيما ملف الديون، خاصة الجامعات في المحافظات.
 
gnews

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