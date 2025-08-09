اللجنة الوزارية العربية تحمل الاحتلال المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة

وأكد البيان المشترك أن هذه السياسات الإسرائيلية تجهض فرص تحقيق السلام وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية لوقف الصراع، في ظل عدوان وحصار شامل على قطاع غزة منذ 22 شهراً، وانتهاكات جسيمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ووقف السياسات العدوانية، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفق خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل، والالتزام بمسار سياسي لإنهاء الحرب وتنفيذ ما جاء في الوثائق الدولية ذات الصلة.
