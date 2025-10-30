اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

وشهد اللواء المعايطة، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوي الخريجين، مراسم الحفل التي اشتملت على استعراض طابور الخريجين، حيث تقدّموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، عاكسين مستوى الانضباط والاحترافية العالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.
وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب والارتقاء بقدرات كوادرها البشرية، بما يضمن إعداد رجل أمن مؤهل يمتلك الكفاءة والمعرفة والقدرة على أداء واجباته الأمنية والإنسانية بكل اقتدار ومسؤولية.
وقد تلقى الخريجون خلال الدورة برامج تدريبية متكاملة، شملت مساقات نظرية وعملية في العلوم الأمنية والشرطية والإنسانية، أسهمت في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لأداء مهامهم في مختلف ميادين العمل الأمني.
وردد الخريجون قسم الولاء والوفاء للوطن والملك، متعهدين بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والقيام بالواجبات الموكلة إليهم بأمانة وإخلاص، وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيّز أو تمييز.
وفي ختام الحفل، وزَّع مدير الأمن العام الجوائز التقديرية على مستحقيها من الخريجين المتميزين، مباركًا لهم نجاحهم، ومتمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان الكبرى تبحث مسودة نظام رخص الإعمار والرقابة عليها
-
موازنة 2026 إلى البرلمان قبل نهاية العام تمهيداً لتنفيذ المشاريع مبكراً
-
النعيمات يطمئن الجماهير الأردنية على طريقته الخاصة
-
الضريبة: اتعاب واجور الاطباء متاح دفعها ببطاقات الائتمان بموجب فاتورة الكترونية
-
عاجل ٢١ إصابة إثر حادث تصادم بين مركبتين في محافظة العقبة
-
السفارة التركية في عمان تحتفي بالعيد الوطني لبلادها
-
أمانة عمان تدرج عقود الإيجار ضمن معاملات رخص المهن لتسهيل الإجراءات
-
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس