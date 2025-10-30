الخميس 2025-10-30 02:28 م
 

اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام
 
الخميس، 30-10-2025 02:08 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية بالموقر، حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل مستجدي الأمن العام.اضافة اعلان


وشهد اللواء المعايطة، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوي الخريجين، مراسم الحفل التي اشتملت على استعراض طابور الخريجين، حيث تقدّموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، عاكسين مستوى الانضباط والاحترافية العالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.

وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب والارتقاء بقدرات كوادرها البشرية، بما يضمن إعداد رجل أمن مؤهل يمتلك الكفاءة والمعرفة والقدرة على أداء واجباته الأمنية والإنسانية بكل اقتدار ومسؤولية.

وقد تلقى الخريجون خلال الدورة برامج تدريبية متكاملة، شملت مساقات نظرية وعملية في العلوم الأمنية والشرطية والإنسانية، أسهمت في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لأداء مهامهم في مختلف ميادين العمل الأمني.

وردد الخريجون قسم الولاء والوفاء للوطن والملك، متعهدين بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والقيام بالواجبات الموكلة إليهم بأمانة وإخلاص، وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيّز أو تمييز.

وفي ختام الحفل، وزَّع مدير الأمن العام الجوائز التقديرية على مستحقيها من الخريجين المتميزين، مباركًا لهم نجاحهم، ومتمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فل

منوعات حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا في اليمن

فا

منوعات فكرة مثيرة.. فرنسي يحول بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية المصاريف (صور)

44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

الأمانة تنظم جلسة نقاشية لبحث مسودة مشروع نظام رخص الإعمار والرقابة عليها

أخبار محلية أمانة عمان الكبرى تبحث مسودة نظام رخص الإعمار والرقابة عليها

مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

فلسطين أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

32 مليون دينار أرباح الملكية الأردنية و3.2 مليون مسافر نقلتهم الشركة

أخبار الشركات 32 مليون دينار أرباح الملكية الأردنية و3.2 مليون مسافر نقلتهم الشركة

غغاغا

منوعات رد فعل الأمير محمد بن سلمان على جملة قالها الرئيس السوري أحمد الشرع تثير تفاعلا واسعا (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة