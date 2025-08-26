الثلاثاء 2025-08-26 03:53 م
 

اللواء المعايطة يلتقي وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية

التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة معاون الوزير لشؤون الطوارئ منير مصطفى.


وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء حرص مديرية الأمن العام على مواصلة دعم ومساندة نظرائها في الدول الشقيقة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في هذا المجال، وبما يرسخ أسس الحماية المدنية والاستجابة للطوارئ . 

وأشار مدير الأمن العام إلى أن المديرية ماضية في توطيد أواصر التعاون والتنسيق الأمني والإنساني بين البلدين الشقيقين، بما يمكّنها من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستراتيجية للتعامل بكفاءة وحرفية مع مختلف التحديات.
 
 
