شريهان.. أيقونة مصر الاستعراضية تروي حكاية آلاف السنين في ليلة المتحف الكبير

الوكيل الإخباري- تتجه الأنظار نحو افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، وسط ترقب جماهيري لظهور الفنانة شريهان، الغائبة عن الساحة منذ سنوات، لتكون نجمة الحدث. فور الإعلان عن حضورها، تصدرت شريهان منصات التواصل الاجتماعي، وتلقى حضورها إشادات من جمهورها وزملائها في الفن، من بينهم الفنانة أحلام والإعلامي أحمد موسى.

ولدت شريهان في 6 ديسمبر 1965 بالقاهرة، وبدأت مشوارها الفني منذ الطفولة في المسرح والسينما والتلفزيون، وارتبط اسمها بـالفوازير الاستعراضية الشهيرة مثل "ألف ليلة وليلة" و"حاجات ومحتاجات".

عرفت بشخصيتها الاستعراضية اللافتة ولقبها الجمهور بـ"نجمة مصر الاستعراضية الأولى".



مرت شريهان بفصول صعبة، منها حادث عام 1989 الذي أدى لكسر في العمود الفقري، ومرض السرطان عام 2002، لكنها عادت إلى الفن بمسرحية "كوكو شانيل" عام 2021 بعد غياب 19 عاماً، قبل أن تختفي مجدداً عن الأضواء حتى إعلان ظهورها في افتتاح المتحف.



تؤكد شريهان في تصريحاتها أنها تختار أعمالها بعناية، وتسعى لتقديم إضافة في كل ظهور فني.