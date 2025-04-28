المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والضمان الاجتماعي يجددان مذكرة تفاهم لبطاقة (حيّاك)

ووقع الاتفاقية عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مديرها العام العميد محمد الحديد وعن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها الدكتور جاد الله الخلايلة.
ونصت مذكرة التفاهم على تقديم خصم على المشتريات ضمن البطاقة التي يتم إصدارها بنسبة (5%) على ان لا تتجاوز قيمة المشتريات (100) دينار شهرياً، كما يشترط للحصول على تلك البطاقة أن لا يكون المتقاعد أو المؤمن عليه مستفيدا من بطاقة رفاق السلاح.
وسيتم اصدار هذه البطاقة من خلال أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمخصصة لهذه الغاية بشكل مباشر، وذلك لكل من تنطبق عليه الشروط وقام بالتسجيل في موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإلكتروني ولديه محفظة مالية من مزود الخدمة المعتمد لدى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية على نفس رقم الهاتف الذي تم التسجيل به وبشكل مجاني للبطاقة لأول مرة.
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