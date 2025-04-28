المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والضمان الاجتماعي يجددان مذكرة تفاهم لبطاقة (حيّاك)

الوكيل الإخباري- جددت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم الخاصة بطاقة "حيّاك" الشرائية التي تصدرها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الراغبين بالاستفادة من الخصم على مشترياتهم من كافة فروع المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقوات المسلحة الأردنية.

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ووقع الاتفاقية عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مديرها العام العميد محمد الحديد وعن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها الدكتور جاد الله الخلايلة.



ونصت مذكرة التفاهم على تقديم خصم على المشتريات ضمن البطاقة التي يتم إصدارها بنسبة (5%) على ان لا تتجاوز قيمة المشتريات (100) دينار شهرياً، كما يشترط للحصول على تلك البطاقة أن لا يكون المتقاعد أو المؤمن عليه مستفيدا من بطاقة رفاق السلاح.