المالية تنشئ مركز جمرك المنطقة الحرة الخاصة الأزرق

08:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710426 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وبناء على قرار مجلس الوزراء في شهر آذار من العام الماضي، إنشاء مركز جمركي بمسمى " مركز جمرك المنطقة الحرة الخاصة الأزرق. اضافة اعلان





وبحسب الجريدة الرسمية، يتولى المركز الجمركي إتمام الإجراءات الجمركية لعمليات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب في المملكة، وتنظيم البيانات الجمركية المتعلقة بهذه المنطقة وأي نشاط آخر متعلق بها.



وأوضح القرار، إتباع المركز الجمركي إداريًا إلى مركز جمرك المنطقة الحرة / الزرقاء للإشراف على المنطقة الحرة الخاصة / الأزرق، وتنظيم البيانات الجمركية فيها أصولاً.