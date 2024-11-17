المالية تنشئ مركز جمرك المنطقة الحرة الخاصة الأزرق

وبحسب الجريدة الرسمية، يتولى المركز الجمركي إتمام الإجراءات الجمركية لعمليات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب في المملكة، وتنظيم البيانات الجمركية المتعلقة بهذه المنطقة وأي نشاط آخر متعلق بها.
وأوضح القرار، إتباع المركز الجمركي إداريًا إلى مركز جمرك المنطقة الحرة / الزرقاء للإشراف على المنطقة الحرة الخاصة / الأزرق، وتنظيم البيانات الجمركية فيها أصولاً.
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