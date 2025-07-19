السبت 2025-07-19 05:58 م
 

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

قوات الأمن السورية في السويداء
السويداء
 
السبت، 19-07-2025 05:14 م

الوكيل الإخباري-   أكد ‏سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أهمية دور الأردن القيادي على مستوى المنطقة.

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وقال عبر منصة "اكس" اليوم السبت: ممتنون للشراكة مع الأردن لتنفيذ وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدا أن للمملكة دورًا قياديًا مهما في المنطقة.


وأشار إلى إحراز خطوات إيجابية لدعم سوريا موحدة ومستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها.

 
 
gnews

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