المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

الوكيل الإخباري- أكد ‏سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أهمية دور الأردن القيادي على مستوى المنطقة.

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وقال عبر منصة "اكس" اليوم السبت: ممتنون للشراكة مع الأردن لتنفيذ وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدا أن للمملكة دورًا قياديًا مهما في المنطقة.