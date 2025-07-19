المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

وقال عبر منصة "اكس" اليوم السبت: ممتنون للشراكة مع الأردن لتنفيذ وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدا أن للمملكة دورًا قياديًا مهما في المنطقة.
وأشار إلى إحراز خطوات إيجابية لدعم سوريا موحدة ومستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش
-
بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل
-
الديوان الملكي يعزي الخماش وجبران
-
الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا
-
بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها
-
مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح توسعة حضانة تجمع الظليل في الزرقاء
-
الصفدي يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء