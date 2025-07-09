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المجلس التمريضي يطلق سلسلة دورات تدريبية بالتعاون مع شركة أسترازينيكا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 09-07-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري- أطلق المجلس التمريضي الأردني بالتعاون مع شركة أسترازينيكا العالمية، سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الرعاية الصحية، وذلك ضمن جهود الطرفين لتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية في المملكة.

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وأعلن المجلس اليوم الأربعاء، عن توفر 3 دورات تدريبية متخصصة حول الأمراض المعدية، موجهة للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في الأردن، بواقع ساعة ونصف من ساعات التطوير المهني المستمر (CPD) لكل دورة، حيث تعقد الدورات عن بعد وبشكل مجاني بالكامل، دون أن يتحمل المشاركون أي نفقات مالية.


ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي ضمن إطار السعي المشترك لتطوير المهارات السريرية والمهنية للعاملين في التمريض، من خلال برامج تدريبية معتمدة تواكب أحدث المستجدات في التعامل مع الأمراض المزمنة والمعدية، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل السريري والسلامة الدوائية.


وأكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، أن هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع أسترازينيكا العالمية تعد خطوة نوعية في تطوير التعليم المستمر للكوادر التمريضية، وترسخ مفاهيم التحديث والمهنية بما يتماشى مع رؤية التمريض الأردني 2030.


وبين أن الدورات ستنفذ خلال الفترة المقبلة بمشاركة نخبة من الخبراء، ووفق منهجية تفاعلية تعتمد على التعليم الإلكتروني والمحاكاة السريرية، على أن تمنح شهادات معتمدة للمشاركين عند إتمام متطلبات البرنامج التدريبي.

 
 
gnews

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