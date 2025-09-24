المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية الخاصة بالعائلات

الوكيل الإخباري- ودع المساعد للإدارة والقوى البشرية، اليوم الأربعاء، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية بعثة العمرة العسكرية الخاصة بالعائلات رقم/2، التي ستتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية: "لقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تسيير بعثات العمرة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة بمثابة رحلة روحية تعزز من قيم الإيمان والوحدة، نجدد فيها الدعاء لهذا البلد وأن يديم عليه وأهله نعمة الأمن والاستقرار، كما أن هذه البعثة تمثل فرصة ثمينة للارتقاء بالروح المعنوية، وتوحيد قلوبنا في مكانٍ هو الأقدس على وجه الأرض".



وأضاف أن إرسال بعثة العمرة الخاصة بعائلات منتسبي القوات المسلحة هي إحدى المكارم الهاشمية التي لا تألوا جهداً في تقديم كل ما تستطيعه للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لهذا الجيش المصطفوي، إضافةً إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بين أفراد الجيش وعائلاتهم، بما يعكس الاهتمام المستمر بتقديم الدعم الروحي والمعنوي لهم.



بدوره، قال مفتي القوات المسلحة: "إن رحلة العمرة ليست كسائر الرحلات، بل هي شد رحال إلى أطهر بقاع الأرض، حيث تتنزل الرحمات وتغفر الزلات وتجاب الدعوات، وإنكم وأنتم تحملون في قلوبكم نية العمرة، تحملون معها شرف الانتماء لمؤسستنا العسكرية العريقة، والتي قدم أبناؤها معاني التضحية والإخلاص والانضباط، حتى يجتمع لكم شرف الجندية في سبيل الوطن مع شرف العبادة في سبيل الله، كما أوصيكم في هذه الرحلة المباركة أن تقبلوا على الله بقلوب خاشعة".