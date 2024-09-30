المستشفى الأردني غزة 79 يستقبل 16 ألف مراجع منذ مباشرة عمله

وأضاف أن المستشفى يمثل التزاما إنسانيا أردنيا وامتدادا لمسيرة الخير والعطاء الهاشمية، حيث يسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في القطاع منذ انطلاقه عام 2009 وحتى اليوم.
من جانبهم، أشاد مراجعو المستشفى بمواقف وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، مشيرين إلى توجيهاته المستمرة لإدامة عمل المستشفى الميداني الأردني، الذي يسعى دائما لتقديم أفضل رعاية للمرضى في القطاع.
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