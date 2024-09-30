المستشفى الأردني غزة 79 يستقبل 16 ألف مراجع منذ مباشرة عمله

الوكيل الإخباري- تواصل طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى: "إن المستشفى تعامل منذ بدء عمله مع 16 ألف مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي أجراها 201 عملية جراحية كبرى وصغرى".