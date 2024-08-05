المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 3 يجري عملية جراحية نوعية

وقال قائد قوة المستشفى "إن العملية أجراها فريق طبي متخصص من جراحة الأطفال والجراحة العامة والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 3، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح".
وبين طبيب جراحة الأطفال أن الطفلة كانت تعاني من نزيف شديد في الصدر والبطن، وتم إجراء الإسعافات اللازمة والتعامل مع الحالة من قبل الكادر الطبي بحرفية ومهارة عالية، أجريت لها عملية تداخل جراحية استكشافية متمثلة باستخراج العيار الناري والتأكد من عدم وجود نزيف مستمر.
وعبر ذوو المريضة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني لإجرائهم العملية، ولما يقدمه المستشفى من خدمات طبية للأهالي في القطاع جراء الحرب عليه.
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