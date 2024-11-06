المستشفى الميداني الأردني نابلس /٤ يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية

وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني مع مختلف الحالات التي تشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.
وبين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ (16696) حالة، منها (96) عملية كبرى و(84) عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 139444 حالة مرضية.
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