المستشفى الميداني الأردني نابلس /٤ يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية

03:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709126 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/٤، تقديم دورها الطبي والإنساني للمراجعين هناك. اضافة اعلان





وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني مع مختلف الحالات التي تشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.



وبين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ (16696) حالة، منها (96) عملية كبرى و(84) عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 139444 حالة مرضية.