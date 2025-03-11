 
الثلاثاء 2025-03-11 12:58 ص
 

المستشفى الميداني الأردني نابلس 5 يكرّم شخصيات بارزة من مدينة نابلس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
الثلاثاء، 11-03-2025 12:02 ص

الوكيل الإخباري-    كرم المستشفى الميداني الأردني نابلس /5، اليوم الاثنين، عددا من الشخصيات في مدينة نابلس، تقديرا لإسهاماتهم ودورهم في تسهيل مهمة عمل المستشفى وبمختلف المجالات.

اضافة اعلان


وأكد قائد القوة، أن المستشفى ومنذ وصوله يقوم بدروه الطبي والإنساني ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يعكس مبدأً ورسالةً أردنية راسخة ومتجذرة تجاههم.


من جهته، عبّر محافظ نابلس عن امتنانه للجهود التي يبذلها المستشفى الميداني الأردني، مشيدا بالدور الإنساني الذي يقوم به في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتعزيز المنظومة الطبية في المحافظة.
وفي ختام الحفل، قام قائد قوة المستشفى بتكريم عدد من الشخصيات، مثمنا عطائهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع الفلسطيني.


وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم العمل الإنساني، من خلال المبادرات الملكية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يعكس التزام الأردن بمساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز أواصر التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين.


يُذكر أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس يُعدّ جزءا من سلسلة المستشفيات الميدانية التي تقدم خدمات طبية متكاملة، بهدف التخفيف من معاناة المرضى وتعزيز القطاع الصحي هناك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي سوريا .. ضبط 100 ألف حبة كبتاغون قبل تهريبها للاردن

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: تهديد عائلات أسرى كي يلتزموا الصمت

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

جانب من التكريم

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس 5 يكرّم شخصيات بارزة من مدينة نابلس

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

جانب من توقيع الاتفاق

عربي ودولي الرئاسة السورية: توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة

طائرة إسرائيلية

عربي ودولي قصف إسرائيلي يستهدف قاعدتين سابقتين للجيش السوري في درعا

الشرع يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: كلام فارغ

عربي ودولي الشرع يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: كلام فارغ



 
 



 

الأكثر مشاهدة