المستشفى الميداني الأردني نابلس 5 يكرّم شخصيات بارزة من مدينة نابلس

وأكد قائد القوة، أن المستشفى ومنذ وصوله يقوم بدروه الطبي والإنساني ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يعكس مبدأً ورسالةً أردنية راسخة ومتجذرة تجاههم.
من جهته، عبّر محافظ نابلس عن امتنانه للجهود التي يبذلها المستشفى الميداني الأردني، مشيدا بالدور الإنساني الذي يقوم به في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتعزيز المنظومة الطبية في المحافظة.
وفي ختام الحفل، قام قائد قوة المستشفى بتكريم عدد من الشخصيات، مثمنا عطائهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع الفلسطيني.
وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم العمل الإنساني، من خلال المبادرات الملكية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يعكس التزام الأردن بمساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز أواصر التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين.
يُذكر أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس يُعدّ جزءا من سلسلة المستشفيات الميدانية التي تقدم خدمات طبية متكاملة، بهدف التخفيف من معاناة المرضى وتعزيز القطاع الصحي هناك.
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