المستقلة للانتخاب : تعميم للتعامل بمرونة مع كافة المصورين الصحفيين

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة ان الهيئة اصدرت تعميماً للتعامل بمرونة مع كافة المصورين الصحفيين في مراكز الاقتراع ؛ وذلك لتسهيل عملهم . اضافة اعلان

