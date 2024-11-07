المستقلة للانتخاب تلتقي الأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم مشاركتهم في العملية الانتخابية

03:56 م

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الوكيل الإخباري- أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن الهيئة حريصة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، مبينا أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز هذه المشاركة، وتسهيل ممارستهم لحقهم ووصولهم الى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر. اضافة اعلان





وبين المعايطة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركائها بهدف تقييم العملية الانتخابية بمراحلها كافة، تحت بند الدروس المستفادة، والبناء عليها في الدورات الانتخابية القادمة، والعمل على تجويدها مستقبلا، من خلال تعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف إن وجدت.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والائتلاف الأردني للأشخاص ذوي الإعاقة ( جهة رقابية )، بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة والفريق الفني في الهيئة.



واستعرض الفريق الفني في الهيئة الإجراءات العملية التي وفرتها الهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي شملت، تهيئة (95) مركزا نموذجيا للاقتراع خاص بهم، وخدمة الاستعلام المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتسمية أحد المتطوعين (مرشدا) لخدمتهم يوم الاقتراع، والفيديوهات التوعية والمترجمة إلى لغة الإشارة، وتدريب الكوادر البشرية العاملة مع الهيئة في مراكز الاقتراع والفرز وآليات التواصل معهم.



واستمع المعايطة الى بعض الملاحظات التحديات التي واجهت الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتهم في الانتخابات، بهدف دراستها والعمل على مزيد من الحلول والتسهيلات التي من شأنها تعزيز مشاركتهم في الانتخابات القادمة.