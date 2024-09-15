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المعايطة مخاطبا كادر الهيئة: الإشادة الملكية وسام على صدرنا وحافز لنا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 15-09-2024 02:33 م

الوكيل الإخباري- قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: إن الإشادة الملكية التي تلقيناها بالأمس لهي وسامٌ على صدر كل واحدٍ منا وحافز لنا جميعا، وكما قالها جلالة الملك أن الأردن اليوم أقوى، بقوة مؤسساته وبنجاح عمليته الديموقراطية، وبمشاركة شبابه التي راهنا عليها، وإن هذه الانتخابات هي نقطة انتقال التطبيق العملي للتحديث السياسي.

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جاء ذلك خلال لقاءه بكادر الهيئة المستقلة للانتخاب، عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب 2024، وصدور النتائج النهائية في الجريدة الرسمية.


وأضاف المعايطة، التقي بكم اليوم لأشكر كل فردٍ منكم اناثاً وذكوراً على ما قدمتم في إدارة العملية الانتخابية بمهنيةٍ وأمانة، حيث شكلتم حالةً من التحدي والنجاح؛ وهذا ليس مع العملية الانتخابية فقط بل منذ انطلاقة منظومة التحديث السياسي، فنجحنا معاً في حمل المشروع وأهميته ليكون مدخلاً لرؤية الدولة الأردنية في المئوية الجديدة كما أرادها جلالة الملك.


وتابع المعايطة، إن النجاح الذي تحقق لم يأتي من فراغ بل من التخطيط الناجح وتراكم    الخبرات لديكم، وما رافقه من إصرار وعزيمة على النجاح، حيث شهدنا في هذه الانتخابات تقسيماً هاماً للأدوار ومعرفة كل شخصٍ لمهامه ورأيتُ العمل كخلية نحلٍ تصل الليل بالنهار، وهذا ما أدى الى دقة العمل واتقانه.

كما شدد المعايطة، على ضرورة البدء الفوري بالمراجعة والتقييم للوصول الى الدروس  المستفادة، وأن نراجع أنفسنا بمهنية للبحث في أوجه التطوير المتاحة، والبناء على ما أُنجز وذلك من خلال جلسات تركيز بين الفريق نفسه ومع الميدان ومع شركاء العملية الانتخابية، واعتبار التقارير الرقابية الدولية والمحلية مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذه التقارير لبدء العمل فعليكم الاهتمام بها ودراستها تفصيلياً وعقد الاجتماعات معهم لغايات البحث والاستفادة.

 
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