المعايطة مخاطبا كادر الهيئة: الإشادة الملكية وسام على صدرنا وحافز لنا

الوكيل الإخباري- قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: إن الإشادة الملكية التي تلقيناها بالأمس لهي وسامٌ على صدر كل واحدٍ منا وحافز لنا جميعا، وكما قالها جلالة الملك أن الأردن اليوم أقوى، بقوة مؤسساته وبنجاح عمليته الديموقراطية، وبمشاركة شبابه التي راهنا عليها، وإن هذه الانتخابات هي نقطة انتقال التطبيق العملي للتحديث السياسي.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقاءه بكادر الهيئة المستقلة للانتخاب، عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب 2024، وصدور النتائج النهائية في الجريدة الرسمية.



وأضاف المعايطة، التقي بكم اليوم لأشكر كل فردٍ منكم اناثاً وذكوراً على ما قدمتم في إدارة العملية الانتخابية بمهنيةٍ وأمانة، حيث شكلتم حالةً من التحدي والنجاح؛ وهذا ليس مع العملية الانتخابية فقط بل منذ انطلاقة منظومة التحديث السياسي، فنجحنا معاً في حمل المشروع وأهميته ليكون مدخلاً لرؤية الدولة الأردنية في المئوية الجديدة كما أرادها جلالة الملك.