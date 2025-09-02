المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية

الوكيل الإخباري- أصدر المعهد القضائي الأردني، العدد الأول من مجلته العلمية المحكمة، في خطوة تعكس اهتمامه بتعزيز البحث العلمي القانوني والقضائي.

ويهدف الإصدار إلى توفير منبر للقضاة والباحثين القانونين وطلبة الدراسات العليا لنشر أبحاثهم ودراساتهم، بما يسهم في تطوير الفكر القانوني ومواكبة المستجدات.