المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية

ويهدف الإصدار إلى توفير منبر للقضاة والباحثين القانونين وطلبة الدراسات العليا لنشر أبحاثهم ودراساتهم، بما يسهم في تطوير الفكر القانوني ومواكبة المستجدات.
ودعا المعهد، الباحثين والمهتمين للمشاركة في المجلة من خلال نشر الأبحاث عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة: [email protected]، أو إرسال أبحاثهم وفق شروط النشر ونماذجه المرفوعة على الرابط: https://library.jij.gov.jo/recent-journals?type=journals.
