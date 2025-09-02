الثلاثاء 2025-09-02 06:00 م
 

المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية

الثلاثاء، 02-09-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-   أصدر المعهد القضائي الأردني، العدد الأول من مجلته العلمية المحكمة، في خطوة تعكس اهتمامه بتعزيز البحث العلمي القانوني والقضائي.

ويهدف الإصدار إلى توفير منبر للقضاة والباحثين القانونين وطلبة الدراسات العليا لنشر أبحاثهم ودراساتهم، بما يسهم في تطوير الفكر القانوني ومواكبة المستجدات.


ودعا المعهد، الباحثين والمهتمين للمشاركة في المجلة من خلال نشر الأبحاث عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة: [email protected]، أو إرسال أبحاثهم وفق شروط النشر ونماذجه المرفوعة على الرابط: https://library.jij.gov.jo/recent-journals?type=journals.

 
 
