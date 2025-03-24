المعهد المروري: خطر الحوادث يزيد إلى 7 أضعاف عند استخدام الخرائط أثناء القيادة

وأضاف المعهد عبر منشور على الفيسبوك: "الخرائط الإلكترونية تساعدك على الوصول لوجهتك، لكن الدراسات تحذر من أن استخدامها أثناء القيادة يزيد خطر الحوادث إلى 7 أضعاف".
ونصح المعهد المروري الأردني باستخدام الخرائط عند الضرورة القصوى(مثل الطرق المجهولة)، إضافة للاعتماد على التنبيهات الصوتية بدلاً من النظر للشاشة.
ودعا لوقف السيارة في مكان آمن إذا احتاج السائق لضبط المسار.
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