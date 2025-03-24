المعهد المروري: خطر الحوادث يزيد إلى 7 أضعاف عند استخدام الخرائط أثناء القيادة

11:34 م

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الوكيل الإخباري- قال المعهد المروري، مساء الاثنين، إن الدراسات حذرت من استخدام الخرائط الإلكترونية أثناء القيادة، مشيرا إلى أن ذلك يزيد خطر الحوادث إلى 7 أضعاف. اضافة اعلان





وأضاف المعهد عبر منشور على الفيسبوك: "الخرائط الإلكترونية تساعدك على الوصول لوجهتك، لكن الدراسات تحذر من أن استخدامها أثناء القيادة يزيد خطر الحوادث إلى 7 أضعاف".



ونصح المعهد المروري الأردني باستخدام الخرائط عند الضرورة القصوى(مثل الطرق المجهولة)، إضافة للاعتماد على التنبيهات الصوتية بدلاً من النظر للشاشة.



ودعا لوقف السيارة في مكان آمن إذا احتاج السائق لضبط المسار.