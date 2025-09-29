المعونة الوطنية: المعونة الطارئة استمرار للتخفيف عن الأسر المحتاجة

10:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747851 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن إطلاق خدمة المعونات الطارئة إلكترونيًا يهدف إلى التسهيل على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية المُحدَّثة للحماية الاجتماعية، وخارطة تحديث القطاع العام. اضافة اعلان





وأوضحت شنيكات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن المعونات الطارئة تُقدَّم لمرة واحدة فقط، تبعًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به الأسرة، وتشمل الحالات التالية: وفاة رب الأسرة أو أحد أفرادها، سَجن رب الأسرة، فقدان الدخل القسري نتيجة الحوادث أو المرض، احتراق المنزل، الجلوة العشائرية، والتفوق الدراسي لأبناء المنتفعين الحاصلين على معدل 90 فأعلى.



وأضافت أن الخدمة متاحة عبر منصة الصندوق الإلكترونية، لافتةً إلى أن مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستبقى مفتوحة لمساعدة الأسر غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا وتعبئة الطلبات إلكترونيًا.