الإثنين 2025-09-29 12:45 م
 

المعونة الوطنية: المعونة الطارئة استمرار للتخفيف عن الأسر المحتاجة

أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن إطلاق خدمة المعونات الطارئة إلكترونيًا يهدف إلى التسهيل على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنها، بما ينسجم مع الاستراتي
صندوق المعونة الوطنية
 
الإثنين، 29-09-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن إطلاق خدمة المعونات الطارئة إلكترونيًا يهدف إلى التسهيل على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية المُحدَّثة للحماية الاجتماعية، وخارطة تحديث القطاع العام.اضافة اعلان


وأوضحت شنيكات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن المعونات الطارئة تُقدَّم لمرة واحدة فقط، تبعًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به الأسرة، وتشمل الحالات التالية: وفاة رب الأسرة أو أحد أفرادها، سَجن رب الأسرة، فقدان الدخل القسري نتيجة الحوادث أو المرض، احتراق المنزل، الجلوة العشائرية، والتفوق الدراسي لأبناء المنتفعين الحاصلين على معدل 90 فأعلى.

وأضافت أن الخدمة متاحة عبر منصة الصندوق الإلكترونية، لافتةً إلى أن مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستبقى مفتوحة لمساعدة الأسر غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا وتعبئة الطلبات إلكترونيًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

عربي ودولي مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على بلدة عيترون جنوبي لبنان

رب

تكنولوجيا هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"

ب ررب

تكنولوجيا جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

بث

طب وصحة جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

أخبار محلية تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

غا

طب وصحة حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز

أخبار محلية إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البتــراء

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير البيئة



 
 





الأكثر مشاهدة