المعونة الوطنية: المعونة الطارئة استمرار للتخفيف عن الأسر المحتاجة

وأوضحت شنيكات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن المعونات الطارئة تُقدَّم لمرة واحدة فقط، تبعًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به الأسرة، وتشمل الحالات التالية: وفاة رب الأسرة أو أحد أفرادها، سَجن رب الأسرة، فقدان الدخل القسري نتيجة الحوادث أو المرض، احتراق المنزل، الجلوة العشائرية، والتفوق الدراسي لأبناء المنتفعين الحاصلين على معدل 90 فأعلى.
وأضافت أن الخدمة متاحة عبر منصة الصندوق الإلكترونية، لافتةً إلى أن مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستبقى مفتوحة لمساعدة الأسر غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا وتعبئة الطلبات إلكترونيًا.
-
أخبار متعلقة
-
مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"
-
تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية
-
إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البتــراء
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير البيئة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا
-
وزير التربية يوجه رسالة
-
تربية معان تنفذ برنامجاً توعوياً لطلبة المدارس
-
122 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"