المعونة الوطنية بالمفرق ينفذ أربعة برامج لدعم الأسر المحتاجة

الوكيل الإخباري- قالت مدير فرع صندوق المعونة الوطنية في المفرق هنية أبو العيال إن الفرع ينفذ أربعة برامج رئيسية ضمن منطقة الاختصاص.

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وأوضحت أبو العيال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية( بترا) اليوم الاثنين، أن البرنامج الأول هو "الدعم النقدي الموحد"، والذي يتضمن وضع مؤشرات تحدد الأسر الأشد حاجة، وذلك بناءً على المؤشرات المطلوبة. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الحالات ومتابعة واقع حالها، مما يسهل إدخالها ضمن برنامج الانتفاع.



وبينت أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج "حماية"، الذي يعتبر مسانداً لبرنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يشمل الأسر التي تعاني من عدة مشكلات تسعى لتصويب أوضاعها كي تؤهل لدخول برنامج الدعم النقدي. وأكدت أن الهدف هو توحيد المسؤولية في تقديم المساعدات المالية للأسر المستفيدة.

وأشارت إلى وجود برنامج "التأهيل الجسماني"، الذي يهدف إلى تقديم الأجهزة اللازمة لبعض الحالات التي تفي بشروط البرنامج، وذلك بعد زيارتها ومتابعتها.



وفيما يخص برنامج "التشغيل والتدريب"، أشارت أبو العيال إلى أنه يحظى بأهمية كبيرة ضمن إدارة الصندوق، نظراً لتوافقه مع الأهداف الوطنية الهادفة إلى نقل الأسر الفقيرة من دائرة الحاجة والفقر إلى دائرة الإنتاج والعمل.