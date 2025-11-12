المفرق تنظم يوما علميا عن الزيتون

الوكيل الإخباري- نظم فرع نقابة المهندسين الزراعيين ومديرية زراعة المفرق بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق والشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون اليوم اليوم الأربعاء، اليوم العلمي للزيتون برعاية محافظ المفرق فراس أبو الغنم .

وقال رئيس فرع النقابة المهندس فراس الحراحشة إن هذا اليوم العلمي يأتي بمناسبة اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون وانسجاما مع إعلان وزارة الزراعة "المفرق عاصمة للزيتون" إضافة للوقوف على آخر ما توصل إليه العلم حول الزيتون وزيته والتشريعات الخاصة بالمحافظة عليه من العبث، لافتا إلى أن إعلان المفرق عاصمة الزيتون لم يأت من فراغ وإنما لجهود أبنائها في زراعة الزيتون والمحافظة عليه.



وأوضحت مديرة زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة أن اختيار المفرق عاصمة الزيتون يأتي تقديرا لدورها الريادي في إنتاج الزيتون والزيت حيث أصبحت المفرق من أبرز المحافظات في هذا المجال .



وبينت أن المساحات المزروعة بالزيتون تبلغ في محافظة المفرق 100 ألف دونم حيث من المتوقع أن تنتج 35 ألف طن من الزيتون وما يقارب 5 آلاف طن من الزيت على الرغم من شح الموسم المطري السابق، لافتة إلى أن محافظة المفرق تحتضن 16 معصرة تعمل وفق أعلى المعايير الفنية والصحية وتمت متابعتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية المختلفة.



وأشارت المشاقبة إلى أن الحملة الوطنية للتوعية تهدف إلى توجيه المستهلك الأردني الى شراء زيت زيتون عالي الجودة، والتأكد من فحصه.



ولفت الدكتور عمر العكور من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى دور المؤسسة الهام في فحص زيت الزيتون والتأكد جودته.