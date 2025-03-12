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الملكة خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور

جلالة الملكة رانيا العبدالله
جلالة الملكة رانيا العبدالله
 
الأربعاء، 12-03-2025 11:21 م
الوكيل الإخباري-   أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله الأربعاء، إفطاراً في قصر الحسينية لعدد من الشابات والشباب العاملين في قطاعات مختلفة وممن التقتهم في السنوات الماضية.اضافة اعلان


وتبادلت جلالتها الأحاديث مع الشباب واستمعت منهم حول أعمالهم وأنشطتهم في مجالات اختصاصهم واهتمامهم، وقالت خلال الإفطار إنها تشعر بالتفاؤل عند لقائها جيل الشباب وخاصة الذين يواكبون التطور التكنولوجي المتسارع ويوظفون أدواته لخدمتهم.

ولفتت جلالتها إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية وروح التعاطف بين الأفراد خاصة في ظل سهولة نشر وصناعة المحتوى الذي يبرز أحياناً الانقسامات والشعور بالغضب والكراهية ويضعف روح التسامح.

وأشارت إلى ضرورة مواكبة أدوات التكنولوجيا بشكل يتوافق مع ثقافتنا وقيمنا الإنسانية وهي رأس مالنا في الأردن وتميزنا عن دول العالم وبطريقة تعاملنا مع بعض بروح الفزعة، والحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور.

وخاطبت جلالتها الشباب بالقول "أنتم دائما في الطليعة ونحن نفتخر بكم وبمواهبكم وقدراتكم وطموحكم، ودائما نقول أنا وسيدنا الحمد لله أن الجيل القادم يعطينا دفعة للأمام ونتفاءل بشغلكم وبطريقة تفكيركم".

وختمت كلامها بالقول إن رمضان هو شهر القرآن ويعطينا الفرصة للتفكر وإعادة النظر بحياتنا وكيف نكون أفضل مع أنفسنا ومع من حولنا في مجتمعاتنا وفي عملنا وعبادتنا.
 
 
gnews

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