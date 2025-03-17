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الملكة رانيا : مأدبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال

جلالة الملكة رانيا العبدالله
جلالة الملكة رانيا العبدالله
 
الإثنين، 17-03-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري-    أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الاثنين، في محافظة مادبا، مأدبة إفطار لعدد من سيدات المحافظة الناشطات في عدد من المجالات.

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وقالت جلالتها "رمضان مبارك وتقبل الله طاعاتكم، وصيام مبارك للمسيحيين، دائماً أقول إن مادبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال، نرى فيها تاريخ عمره آلاف السنيين ترويه متاحفها وآثارها وحاراتها".


وأضافت "الفسيفساء التي نراها بكل زاوية من زوايا مادبا ليست مجرد آثار تحكي تاريخ هذه الأرض، بل هي هوية مادبا للتعريف عن نفسها، وشكراً لمادبا على كل الجمال والخير الذي تقدمه والتي لطالما أعطت من قمحها وخير سهولها".


من جهته، شكر محافظ مادبا فيصل المساعيد، جلالتها على هذه المبادرة الطيبة بجمع سيدات من مجالات مختلفة على مائدة إفطار رمضانية واحدة، وعلى جهود جلالتها من أجل تمكين المرأة والمجتمع.


وحضر الإفطار مدير مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في مادبا الدكتور سالم أبو قاعود.

 
 
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