الملكة: من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة - فيديو

وقالت جلالتها في منشورها: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم"، متمنية للجميع شهرًا مليئًا بالخير والبركة.
ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين بادلوا جلالتها التهاني بالشهر الفضيل.
الملكة رانيا العبدالله تنشر عبر انستجرام:" من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم"@QueenRania @RHCJO @KingAbdullahII #سوشال_الوكيل #رمضان pic.twitter.com/96Vskmk06A— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 3, 2025
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