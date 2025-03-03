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الملكة: من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة - فيديو

العائلة الملكية الهاشمية
العائلة الملكية الهاشمية
الإثنين، 03-03-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري- نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على "إنستغرام" تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدة على أهمية اجتماع العائلة في أجواء المحبة والألفة.اضافة اعلان


وقالت جلالتها في منشورها: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم"، متمنية للجميع شهرًا مليئًا بالخير والبركة.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين بادلوا جلالتها التهاني بالشهر الفضيل.
 
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