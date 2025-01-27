الملك: في ذكرى الإسراء والمعراج .. ندعو الله أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية

10:38 ص

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الوكيل الإخباري- كتب جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين على منصة (إكس) منشورا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين. اضافة اعلان





وقال جلالته في المنشور "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد، ندعو الله عز وجل في ذكرى الإسراء والمعراج المباركة أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية".





