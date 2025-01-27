الملك: في ذكرى الإسراء والمعراج .. ندعو الله أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية

وقال جلالته في المنشور "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد، ندعو الله عز وجل في ذكرى الإسراء والمعراج المباركة أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية".
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