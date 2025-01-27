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الملك: في ذكرى الإسراء والمعراج .. ندعو الله أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الإثنين، 27-01-2025 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   كتب جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين على منصة (إكس) منشورا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.اضافة اعلان


وقال جلالته في المنشور "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد، ندعو الله عز وجل في ذكرى الإسراء والمعراج المباركة أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية".
 
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