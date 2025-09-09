الملك لأمير قطر: أمن قطر من أمن الأردن

وأعرب جلالته، خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الجبان على العاصمة الدوحة، الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مؤكدا وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء في قطر.
ودعا جلالة الملك إلى حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها.
