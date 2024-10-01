الملك لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة

كما تم التأكيد في الاتصال الذي جرى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وبين جلالة الملك أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وضمان إيصالها بكل الطرق الممكنة.
ونبه جلالته من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والم
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