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الملك لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 01-10-2024 01:26 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة وتجنب التأزيم الذي قد يؤدي لحرب مفتوحة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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كما تم التأكيد في الاتصال الذي جرى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.


وبين جلالة الملك أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وضمان إيصالها بكل الطرق الممكنة.


ونبه جلالته من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والم

 
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