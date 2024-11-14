 
الخميس 2024-11-14 07:54 م
 

الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان

الملك والرئيس الإماراتي
الملك والرئيس الإماراتي
الخميس، 14-11-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-    بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، الجهود العربية المبذولة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.

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وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أخيرا، للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.


وبحث الزعيمان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في المجالات كافة.

 

 

 
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