الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، الجهود العربية المبذولة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.

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وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أخيرا، للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.