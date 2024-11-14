الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أخيرا، للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
وبحث الزعيمان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في المجالات كافة.
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