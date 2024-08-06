الملك والسيسي يجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وجدد الزعيمان، خلال الاتصال، التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع.
وأشار الزعيمان إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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