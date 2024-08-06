الملك والسيسي يجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التوترات في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة.



وجدد الزعيمان، خلال الاتصال، التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع.